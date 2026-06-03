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Фестиваль «Спортивное долголетие» в Забайкалье соберет более 300 участников

Он пройдет с 10 по 12 июля в рамках празднования 100-летнего юбилея Шилкинского района.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 300 спортсменов примут участие в фестивале «Спортивное долголетие», который пройдет в поддержку госпрограммы «Спорт России» в городе Шилке Забайкальского края. В рамках подготовки к мероприятию идет строительство городошной площадки на стадионе «Локомотив», сообщили в администрации Шилкинского района.

Фестиваль состоится с 10 по 12 июля в рамках празднования 100-летнего юбилея района. В нем примут участие спортсмены старше 40 лет из Краснокаменска, Нерчинска, Балея, Могочи, Борзи, Сретенска, Шилки и других населенных пунктов региона. В программу мероприятия вошли в том числе состязания по волейболу, городкам, гиревому спорту, дартсу, шашкам, настольному теннису, плаванию.

Впервые фестиваль малых городов Забайкальского края «Спортивное долголетие» прошел в 2022 году в Нерчинске, затем в Краснокаменске и Борзе. Одним из основных инициаторов события является сенатор РФ от Забайкальского края Сергей Михайлов. Фестиваль способствует популяризации спорта и здорового образа жизни.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.