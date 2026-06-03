Фестиваль «Спортивное долголетие» в Забайкалье соберет более 300 участников

Фестиваль состоится с 10 по 12 июля в рамках празднования 100-летнего юбилея района. В нем примут участие спортсмены старше 40 лет из Краснокаменска, Нерчинска, Балея, Могочи, Борзи, Сретенска, Шилки и других населенных пунктов региона. В программу мероприятия вошли в том числе состязания по волейболу, городкам, гиревому спорту, дартсу, шашкам, настольному теннису, плаванию.