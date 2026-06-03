Бондарь предложил создать в России публичный рейтинг управляющих компаний

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил создать в России публичный федеральный рейтинг управляющих компаний. Об этом он сообщил NEWS.RU.
Он подчеркнул, что из-за отсутствия прозрачной государственной информационной системы недобросовестные организации могут работать по принципу минимальных усилий без потери клиентской базы.
По мнению специалиста, вместо здоровой конкуренции за качество услуг на рынке ЖКХ часто наблюдается равнодушие к потребителям. Это связано с тем, что смена обслуживающей компании сопряжена со значительными бюрократическими трудностями, а сведения о нарушениях разрознены и труднодоступны. Для решения проблемы Бондарь считает необходимым внедрить публичный рейтинг УК с верифицированными отзывами собственников жилья через портал ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги. Дом».
Эксперт также обратил внимание на то, что при покупке недвижимости люди тщательно анализируют этажность, планировку и район проживания, но лишены возможности влиять на выбор управляющей компании для своего дома. Эта ситуация вынуждает жильцов годами мириться с некачественным сервисом и переплачивать за плохую работу УК.
Бондарь уверен, что федеральный рейтинг способен изменить положение дел: покупатель квартиры сможет видеть реальную оценку работы управляющей компании соседями, статистику аварий и оперативность их устранения прямо в сервисах объявлений. Такая прозрачность создаст рыночную мотивацию для повышения качества услуг в отрасли.
Ранее сообщалось, что новый рейтинг ДУКов обнародуют в Нижегородской области в 2024 году.