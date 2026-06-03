Бондарь предложил создать в России публичный рейтинг управляющих компаний

По мнению специалиста, вместо здоровой конкуренции за качество услуг на рынке ЖКХ часто наблюдается равнодушие к потребителям. Это связано с тем, что смена обслуживающей компании сопряжена со значительными бюрократическими трудностями, а сведения о нарушениях разрознены и труднодоступны. Для решения проблемы Бондарь считает необходимым внедрить публичный рейтинг УК с верифицированными отзывами собственников жилья через портал ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги. Дом».