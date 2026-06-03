«Ситуация начала осложняться». Ученые сказали о вспышках на Солнце с выбросом плазмы в сторону Земли после долгого перерыва

Напомним, на Земле люди ощущают последствия вспышек опосредованно, через изменения в магнитном поле планеты. У людей с гипертонией или заболеваниями сердца могут наблюдаться перепады артериального давления и аритмия. У некоторых в эти периоды может быть повышенная раздражительность, тревожность и нарушения сна, ощущение «тумана в голове», усталость и снижение концентрации.