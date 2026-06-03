«Ситуация начала осложняться». Ученые сказали о вспышках на Солнце с выбросом плазмы в сторону Земли после долгого перерыва

На Солнце 3 июня произошли три сильные вспышки с выбросом плазменных облаков в сторону Земли. Подробности и видео космических процессов для белорусов и других жителей Земли опубликовал телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые отмечают, что произошедшая 3 июня в 04.36 по минскому времени вспышка оказалась самой сильной за последние полтора месяца. До порога X класса данному солнечному возмущению не хватило примерно 7%.
— Ситуация на Солнце начала осложняться в середине дня во вторник, 2 июня, — прокомментировали в лаборатории.
Отмечается, что на данный момент вспышки на Солнце идут с постоянным шагом около 7 часов с нарастающей интенсивностью. Около полудня почти точно в центре Солнца произошла еще одна сильная вспышка. Выброшенные из ее эпицентра плазменные облака направились в сторону Земли.
— Пока объективные средства контроля выброс плазмы не подтверждают, но ситуация может измениться в течение дня, — уточнили ученые.
Напомним, на Земле люди ощущают последствия вспышек опосредованно, через изменения в магнитном поле планеты. У людей с гипертонией или заболеваниями сердца могут наблюдаться перепады артериального давления и аритмия. У некоторых в эти периоды может быть повышенная раздражительность, тревожность и нарушения сна, ощущение «тумана в голове», усталость и снижение концентрации.
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