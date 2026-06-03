Беглов: дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге

По словам депутата, ПМЭФ остается одной из крупнейших международных площадок России для контактов с зарубежными партнерами, поэтому его проведение не устраивает украинские власти. Колесник также обратил внимание на маршрут полета беспилотников и заявил, что они ~двигались в сторону Петербурга и Ленинградской области со стороны Прибалтики~.