Россельхознадзор нашел нарушения в нижегородском ресторане «Зер Гут»

Россельхознадзор по Нижегородской области нашел нарушения в нижегородском ресторане «Зер Гут». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Проверяющие зафиксировали случаи несвоевременного гашения ветеринарно-сопроводительных документов. У ресторана «Зер Гут» обнаружили 90 непогашенных ВСД — такие документы подтверждают получение продукции предприятием. Если факта гашения нет, то непонятно, чем в итоге кормят посетителей.
В мае Россельхознадзор вместе с прокуратурой проверил 33 юридических лица в Нижегородской области. В их числе — кафе и рестораны, детские сады, школы, производители продукции. Нарушителям выдали предупреждения, а материалы направили в прокуратуру.
Напомним, специалисты нижегородской лаборатории обнаружили лекарство в говядине и печени.