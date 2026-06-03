«Книжный парк» в Автозаводском районе подвёл итоги первого года работы

Год назад в Автозаводском районе Нижнего Новгорода открылось новое общественное пространство — «Книжный парк». За первые двенадцать месяцев площадку посетили более пяти тысяч жителей, а насыщенная программа наглядно доказала: современные форматы досуга и просвещения становятся реальным драйвером развития городской среды. Проект был реализован при поддержке грантового конкурса «Города со знаком плюс» компании Эн+.
«Всего за год “Книжный парк” завоевал сердца взрослых и детей, стал одним из любимых мест отдыха автозаводцев. Библиотекари, выиграв грант, создали здесь современное культурное пространство, возрождают традиции семейного чтения и досуга, активно вовлекают горожан в просветительские и творческие проекты. Уверена, что “Книжный парк” будет развиваться и становиться еще более яркой точкой притяжения на культурной карте города», — отметила директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода Светлана Гуляева.
Команда проекта проделала масштабную работу: разработала архитектурно-ландшафтный дизайн, продумала детальную концепцию, провела профессиональное озеленение и запустила полноценную культурную программу. Сегодня «Книжный парк» разделён на тематические зоны: уютная «Книжная теплица», оригинальная беседка-купол, «Литературная беседка», «Литературный огородик», открытый читальный зал, а также специально оборудованные площадки для семейного отдыха и творчества.
За год на площадке прошло 82 мероприятия. Экоярмарки, гаражные распродажи, чтения, мастер-классы, концерты, лекции, встречи с писателями и автограф-сессии, литературно-музыкальные вечера — всё это собрало 5 300 взрослых и детей. Пространство стало не просто местом для отдыха, а живой площадкой для диалога, обучения и творчества. «Вместе на средства грантового конкурса “Города со знаком плюс” мы создали творческое просветительское пространство “Книжный парк”, — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Автозаводского района г. Нижнего Новгорода Людмила Девяткина. —Особенно ценно, что бизнес активно включается в развитие культурной городской среды: без такого партнёрства многие инициативы оставались бы на бумаге. Вклад компании Эн+ позволил превратить территорию в настоящий культурный магнит, который укрепляет локальные сообщества и формирует новую привычку горожан проводить свободное время с пользой и удовольствием».
Проект «Книжный парк» продолжает развиваться. Сама площадка стала одним из ярких примеров работы грантового конкурса «Города со знаком плюс» — ключевого направления комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс». Конкурс направлен на выявление и поддержку социальных проектов, повышающих качество городской среды, обеспечивающих доступность социальной инфраструктуры и вовлекающих максимальное количество жителей в процессы благоустройства территорий. С 2020 года грантовый конкурс Эн+ поддержал уже более 100 проектов.