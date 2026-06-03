«Книжный парк» в Автозаводском районе подвёл итоги первого года работы

За год на площадке прошло 82 мероприятия. Экоярмарки, гаражные распродажи, чтения, мастер-классы, концерты, лекции, встречи с писателями и автограф-сессии, литературно-музыкальные вечера — всё это собрало 5 300 взрослых и детей. Пространство стало не просто местом для отдыха, а живой площадкой для диалога, обучения и творчества. «Вместе на средства грантового конкурса “Города со знаком плюс” мы создали творческое просветительское пространство “Книжный парк”, — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Автозаводского района г. Нижнего Новгорода Людмила Девяткина. —Особенно ценно, что бизнес активно включается в развитие культурной городской среды: без такого партнёрства многие инициативы оставались бы на бумаге. Вклад компании Эн+ позволил превратить территорию в настоящий культурный магнит, который укрепляет локальные сообщества и формирует новую привычку горожан проводить свободное время с пользой и удовольствием».