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Три антивандальные остановки установили в Советском районе Ростова

Три новые остановки установили в Советском районе Ростова, до конца года появятся еще семь.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Ростова-на-Дону в рамках концессионного соглашения установили три современные остановки. Средства были выделены из городского бюджета, рассказал глава города Александр Скрябин.

Новые павильоны установили на Коммунистическом, 53, 2-й Краснодарской, 68/1 и Каратаева, 55. Остановки оборудовали усиленной закрытой крышей от дождя и солнца, антивандальными стеклами и лавочками. Также указали названия остановочнных пунктов.

— Проект единый для всех районов. Уверен, ростовчане по достоинству оценят новые остановки. До конца года только в Советском районе планируем установить еще семь таких комплексов, — добавил Александр Скрябин.

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