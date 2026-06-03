Организатора незаконной легализации мигрантов арестовали в Ростове-на-Дону

По информации оперативников, теневую схему организовал 30-летний уроженец ближнего зарубежья, получивший российское гражданство в 2024 году. Вместе с четырьмя сообщниками в возрасте от 27 до 48 лет он помогал землякам легализовать нахождение в России. Для этого злоумышленники фиктивно трудоустраивали приезжих и предоставляли поддельные договоры в подразделение по вопросам миграции. Таким образом участникам группы удалось легализовать 15 человек.