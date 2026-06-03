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Организатора незаконной легализации мигрантов арестовали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранных граждан. К противоправной деятельности оказались причастны пятеро жителей областного центра. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранных граждан. К противоправной деятельности оказались причастны пятеро жителей областного центра. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

По информации оперативников, теневую схему организовал 30-летний уроженец ближнего зарубежья, получивший российское гражданство в 2024 году. Вместе с четырьмя сообщниками в возрасте от 27 до 48 лет он помогал землякам легализовать нахождение в России. Для этого злоумышленники фиктивно трудоустраивали приезжих и предоставляли поддельные договоры в подразделение по вопросам миграции. Таким образом участникам группы удалось легализовать 15 человек.

В ходе обысков оперативники изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Организатору преступной деятельности и одному из сообщников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое соучастников, выполнявших роль фиктивных работодателей, помещены под домашний арест.