На Дону пациенты потратили на медицинские услуги 11,6 млрд рублей

«Мы связываем такую динамику с несколькими факторами. Во-первых, усилился отложенный спрос. Во-вторых, вырос уровень информированности пациентов о возможностях современной офтальмологии. И, что важно, снизился страх перед операциями — во многом благодаря контенту, отзывам и рекомендациям. В целом мы наблюдаем устойчивый тренд: люди все чаще воспринимают зрение как базовую составляющую качества жизни и готовы инвестировать в него. Мы ожидаем, что рынок медицинских услуг в Ростовской области в ближайшее время продолжит развиваться, но без резких скачков. Это будет скорее поступательный, структурный рост», — прокомментировала руководитель отдела маркетинга клиники «Ирис» Ирина Воронова.