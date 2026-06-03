На Дону пациенты потратили на медицинские услуги 11,6 млрд рублей

По оперативным данным, в Ростовской области в первом квартале 2026 года объем платных медицинских услуг вырос до 11,6 млрд руб. В физическом выражении показатель увеличился на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в Роставстате.
По информации службы статистики, в 2025 году в медучреждениях региона пациенты потратили 45,7 млрд руб. В физическом выражении объем предоставленных услуг год к году вырос на 2,5%.
Так, в глазной клинике «Ирис» доктора О. Б. Кочмала отмечают умеренное увеличение спроса на услуги в 2026 году. В первую очередь это касается плановой хирургии и диагностики. При этом 2025 год показал более выраженный рост обращаемости относительно 2024 года — прежде всего за счет лазерной коррекции зрения.
«Мы связываем такую динамику с несколькими факторами. Во-первых, усилился отложенный спрос. Во-вторых, вырос уровень информированности пациентов о возможностях современной офтальмологии. И, что важно, снизился страх перед операциями — во многом благодаря контенту, отзывам и рекомендациям. В целом мы наблюдаем устойчивый тренд: люди все чаще воспринимают зрение как базовую составляющую качества жизни и готовы инвестировать в него. Мы ожидаем, что рынок медицинских услуг в Ростовской области в ближайшее время продолжит развиваться, но без резких скачков. Это будет скорее поступательный, структурный рост», — прокомментировала руководитель отдела маркетинга клиники «Ирис» Ирина Воронова.
Ключевыми факторами, по словам эксперта, станут уровень доходов населения, доступность финансирования для бизнеса и общая экономическая стабильность. При этом рынок будет постепенно консолидироваться: усилятся сильные игроки, возрастёт роль бренда и репутации.
«Отдельно стоит отметить рост требований к сервису. Пациенты становятся более избирательными, и сегодня уже недостаточно просто иметь современное оборудование. Выигрывать будут те клиники, которые умеют выстраивать долгосрочные отношения с пациентами, обеспечивать высокий уровень сервиса и эффективно управлять экономикой», — считает Ирина Воронова.
По данным Ростовстата, в регионе работают 1636 компаний и индивидуальных предпринимателей (из них 1363 — коммерческие) с основным ОКВЭДом «Деятельность в области здравоохранения». По состоянию на 1 января 2025 года, зарегистрировано было 1631 таких организаций, в том числе 1359 — частных.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в январе — середине марта 2026 года спрос на услуги частных медицинских клиник, лабораторий и обследования в Ростовской области сократился на 7%.