Экс-директор нижегородского филиала РАНХиГС получил четыре года колонии

По данным следствия, в период с января 2019 по март 2025 года Парамонов, действуя в составе организованной группы с должностным лицом учебного учреждения, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и направлено в суд, получал взятки за беспрепятственное зачисление абитуриентов в колледж, проставление им положительных оценок и содействие в дальнейшем получении документов о высшем и среднем профессиональном образовании без фактического прохождения обучения. Сумма взяток превысила 1,5 миллиона рублей.