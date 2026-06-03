СберДень в ЮФУ: студенты погрузились в технологии будущего и построение карьеры мечты

Приветствуя участников, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв подчеркнул особую значимость партнерства с университетом и дал молодежи личный совет, основанный на собственном карьерном пути: «Я сам когда-то начинал с обычной позиции — экономиста. И постепенно рос и развивался в разных направлениях. Что двигало именно мной? Вера в себя, упорство и понимание, что нужно ловить каждую возможность. Сейчас у современной молодежи этих возможностей гораздо больше: стажировки, волонтерство, курсы, стартапы, гранты. Каждый такой опыт — это кирпичик в фундамент блестящей карьеры. Южный федеральный университет — отличный старт для таких начинаний. Здесь хорошо развита академическая база, проводятся уникальные научные исследования, которые мы в Сбере дополняем прикладными решениями и инновациями. Вместе с ЮФУ мы уже внедряем искусственный интеллект в образование и развитие ИТ-навыков, интегрируем лучшие практики “Школы 21” в образовательный процесс».