СберДень в ЮФУ: студенты погрузились в технологии будущего и построение карьеры мечты

Южный федеральный университет стал площадкой для проведения СберДня.
Это масштабное карьерно-образовательное событие, объединившее сотни студентов, преподавателей и экспертов банка, второе мероприятие такого формата, которое Ростовское отделение Сбербанка проводит в вузах региона в 2026 году. Первый СберДень прошел в феврале в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ).
ЮФУ на один день превратился в центр притяжения передовых знаний и технологий экосистемы банка. Программа мероприятия позволила студентам еще до получения диплома прикоснуться к реальной практике современного работодателя. Молодые люди погрузились в мир инноваций: от трендов искусственного интеллекта и практических мастер-классов до интерактивных лекций о карьере молодых специалистов и основах инвестирования.
Приветствуя участников, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв подчеркнул особую значимость партнерства с университетом и дал молодежи личный совет, основанный на собственном карьерном пути: «Я сам когда-то начинал с обычной позиции — экономиста. И постепенно рос и развивался в разных направлениях. Что двигало именно мной? Вера в себя, упорство и понимание, что нужно ловить каждую возможность. Сейчас у современной молодежи этих возможностей гораздо больше: стажировки, волонтерство, курсы, стартапы, гранты. Каждый такой опыт — это кирпичик в фундамент блестящей карьеры. Южный федеральный университет — отличный старт для таких начинаний. Здесь хорошо развита академическая база, проводятся уникальные научные исследования, которые мы в Сбере дополняем прикладными решениями и инновациями. Вместе с ЮФУ мы уже внедряем искусственный интеллект в образование и развитие ИТ-навыков, интегрируем лучшие практики “Школы 21” в образовательный процесс».
Напомним, в прошлом году Сбер и Южный федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере IT-образования, включая использование передовых методик и программ, таких как у «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера. «Школа 21» выступила партнёром ЮФУ, обеспечив практическую подготовку студентов через решение реальных кейсов и внедрение лучших отраслевых практик.
Так, в ноябре прошлого года в ЮФУ стартовали первые образовательные программы бакалавриата по подготовке высококвалифицированных специалистов в области ИИ. В рамках дисциплины «Введение в проектную деятельность» первого года обучения бакалавров встроен модуль «Школы 21» «Управление IT-проектами». Обучение проходят 276 студентов университета.
Источник: пресс-служба Сбербанка.