Юрий Слюсарь возглавил делегацию региона на ПМЭФ-2026

Глава региона примет участие в мероприятиях федеральных ведомств. Планируется круглый стол с участием глав Минпромторга и Минтранса. Состоятся переговоры с представителями предприятий и организаций нефтегазового сектора, банковской сферы, дорожно-транспортной отрасли, телекоммуникационной и IT-сферы, агролизинга, а также деловых объединений и маркетплейсов.