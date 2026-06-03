Маршрут трамваев № 27 изменили в Нижнем Новгороде до конца июня

Кроме того, с 3 июня стартует реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой. Здесь полностью заменят рельсы и контактную сеть. Из-за ремонта проезжую часть на участке заузят, но автомобильное движение сохранится во всех направлениях. Работы завершат до 2 июля.