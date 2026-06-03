Красноярцам рассказали, кому нельзя есть шампиньоны

Специалисты рассказали, чем полезны шампиньоны и кому стоит ограничить их употребление. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Шампиньоны часто используют в рецептах диетического питания. В 100 граммах этих грибов содержится около 27 ккал, 4,3 грамма белка, 1 грамм жира и 0,1 грамма углеводов.
По данным специалистов, шампиньоны содержат почти все витамины группы B, витамины C и E, а также калий, кальций, магний, фосфор, йод, железо, цинк и селен. Пантотеновая кислота, или витамин B5, помогает снижать уровень «плохого» холестерина. Это уменьшает риск развития атеросклероза, инфарктов и инсультов. Также в шампиньонах есть бета глюкан, который может снижать уровень сахара в крови и инсулина после еды.
При выборе грибов в магазине специалисты советуют обращать внимание на внешний вид. Шампиньоны должны быть твердыми и упругими. Допустимый цвет, белый, светло серый или розоватый. Потемнение и мягкость могут говорить о несвежести. Шляпка не должна быть влажной, липкой или скользкой. Перед приготовлением магазинные шампиньоны достаточно промыть холодной проточной водой.
Свежие грибы нужно хранить в холодильнике при температуре не выше плюс 6 градусов. Срок хранения зависит от даты на упаковке и может составлять до 10 или 14 дней. При комнатной температуре грибы могут испортиться уже через 7 или 9 часов. Шампиньоны также можно заморозить. Для этого их нужно перебрать, промыть, нарезать, обсушить и разложить по контейнерам или пакетам. Замораживать можно и уже термически обработанные грибы. При температуре минус 18 градусов и ниже они сохраняются до 6 или 8 месяцев.
В Роспотребнадзоре напомнили, что, несмотря на пользу, есть шампиньоны ежедневно и в больших количествах не стоит. От них лучше отказаться при панкреатите, гастрите, заболеваниях печени, аллергии на растительный белок, индивидуальной непереносимости, а также детям до 5 лет.