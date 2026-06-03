Красноярцам рассказали, кому нельзя есть шампиньоны

Свежие грибы нужно хранить в холодильнике при температуре не выше плюс 6 градусов. Срок хранения зависит от даты на упаковке и может составлять до 10 или 14 дней. При комнатной температуре грибы могут испортиться уже через 7 или 9 часов. Шампиньоны также можно заморозить. Для этого их нужно перебрать, промыть, нарезать, обсушить и разложить по контейнерам или пакетам. Замораживать можно и уже термически обработанные грибы. При температуре минус 18 градусов и ниже они сохраняются до 6 или 8 месяцев.