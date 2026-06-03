Между Сочи и Геленджиком возобновят ежедневные рейсы «Кометы» с 12 июня

Уже в середине июня жители и гости Краснодарского края смогут быстро и с комфортом путешествовать между двумя главными курортами региона по морю. С 12 июня возобновляется регулярное ежедневное сообщение между Сочи и Геленджиком на скоростном пассажирском судне на подводных крыльях «Комета-120М».
Запуск морского маршрута призван существенно разгрузить наземные магистрали и сделать путешествия вдоль побережья более приятными.
«Возобновление морского сообщения позволит совершать комфортабельные экскурсионные туры без пересадок и с минимальной затратой времени. Морские пассажирские перевозки играют важную роль в транспортной отрасли», — отметил главы города Сочи Вячеслав Бауэр.
Расписание и условия поездки.
Судно будет курсировать ежедневно. Отправление из Геленджика запланировано на 08:00, а обратный рейс из Сочи — на 15:00. Время в пути составит от 3,5 до 4 часов (в зависимости от погодных условий и волнения моря).
Скоростное судно способно принять на борт до 120 пассажиров и развивает скорость свыше 60 км/ч. Пассажирский салон оборудован мощной системой кондиционирования и удобными креслами авиационного типа. Корпус выполнен из специальных вибропоглощающих материалов, что минимизирует качку и предотвращает укачивание.
Для покупки билетов и посадки на рейс при себе необходимо иметь оригинал паспорта (или свидетельства о рождении для детей). Посадка на «Комету» начинается за 30 минут до отправления.
В Абхазию по морю.
В администрации курорта также напомнили, что с 15 мая возобновились регулярные морские пассажирские перевозки между Сочи и Сухумом. На этом международном маршруте курсирует аналогичное судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович».
Рейсы в Абхазию будут выполняться до октября 2026 года по пятницам и воскресеньям (отправление из Сочи в 09:00, возвращение — в 18:30). Поскольку этот рейс является международным, пассажирам необходимо проходить таможенный и пограничный контроль, в связи с чем прибыть на посадку нужно заранее — за 1 час 15 минут до отправления.