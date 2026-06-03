На Кубани начали выплачивать новую семейную поддержку родителям

«Размер выплаты определяется как разница между НДФЛ, уплаченным с дохода заявителя в 2025 году, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%», — пояснил управляющий Отделением СФР по Краснодарскому краю Дмитрий Фурса.