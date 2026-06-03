На Кубани начали выплачивать новую семейную поддержку родителям

В Краснодарском крае начали перечислять новую семейную выплату родителям, воспитывающим двух и более детей. По данным регионального отделения Социального фонда России, на 3 июня положительное решение принято уже по более чем тысяче заявлений.
Прием документов на получение новой меры поддержки стартовал 1 июня. Подать заявление можно через портал госуслуг, в клиентских службах Социального фонда или многофункциональных центрах.
Как отметили в ведомстве, в большинстве случаев родителям достаточно оформить заявление, а необходимые сведения специалисты запрашивают и проверяют самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
«Размер выплаты определяется как разница между НДФЛ, уплаченным с дохода заявителя в 2025 году, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%», — пояснил управляющий Отделением СФР по Краснодарскому краю Дмитрий Фурса.
По действующим правилам рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, после чего деньги должны быть перечислены в течение еще пяти рабочих дней. В Социальном фонде отмечают, что благодаря цифровым сервисам многие обращения обрабатываются быстрее установленных сроков.