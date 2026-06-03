Создан инновационный защитный слой для твердотельных аккумуляторов

Для решения этой проблемы специалисты усовершенствовали структуру самого керамического электролита. Ученые смешали два вида керамического порошка — с крупными и мелкими частицами, в результате чего новый керамический материал стал гораздо плотнее, прочнее, а вместе с интерфейсом — химически и электрохимически устойчивым, термически высокостабильным, а значит, безопаснее и долговечнее. Кроме того, исследователи создали инновационный тонкий двухслойный интерфейс — защитный слой — между керамикой (твердым электролитом) и литием (литиевым анодом). Защитный слой предотвращает разрушение керамики и образование литиевых дендритов, которые могут вызывать короткое замыкание.