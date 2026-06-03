Создан инновационный защитный слой для твердотельных аккумуляторов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские ученые совместно с коллегами из Китая усовершенствовали керамический электролит и разработали защитный слой для него, что позволило повысить безопасность и долговечность перспективных твердотельных аккумуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе научного центра «Идея».
«Ученые из научного центра “Идея” совместно с учеными из МГУ имени М. В. Ломоносова, Сианьского университета Цзяотун (Китай) и Государственного университета “Дубна” разработали керамический электролит и инновационный защитный слой к нему. Они решают главную проблему перспективных литиевых твердотельных батарей, приближая их практическое внедрение», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, твердотельные аккумуляторы считаются одним из наиболее перспективных направлений развития систем накопления энергии. Одними из наиболее перспективных материалов для таких батарей считаются керамические электролиты на основе фосфатов лития, алюминия, титана и германия со структурой типа NASICON. Однако при контакте с металлическим литием в них запускаются химические процессы, которые приводят к образованию литиевых дендритов — тонких металлических структур, способных прорастать через керамику и вызывать короткое замыкание. Дополнительную угрозу создают микротрещины и поры, возникающие при производстве керамики.
Для решения этой проблемы специалисты усовершенствовали структуру самого керамического электролита. Ученые смешали два вида керамического порошка — с крупными и мелкими частицами, в результате чего новый керамический материал стал гораздо плотнее, прочнее, а вместе с интерфейсом — химически и электрохимически устойчивым, термически высокостабильным, а значит, безопаснее и долговечнее. Кроме того, исследователи создали инновационный тонкий двухслойный интерфейс — защитный слой — между керамикой (твердым электролитом) и литием (литиевым анодом). Защитный слой предотвращает разрушение керамики и образование литиевых дендритов, которые могут вызывать короткое замыкание.
По данным пресс-службы, аккумуляторы с защитным слоем стабильно работали более 1,4 тыс. часов, что примерно вдвое превышает показатели аналогичных систем без защиты. После 100 циклов заряда-разряда они сохранили 95% первоначальной емкости при кулоновской эффективности 99,9%.
Кроме того, при нагреве до 300 градусов Цельсия образцы без защитного слоя разрушались из-за побочных химических реакций, тогда как новые аккумуляторные системы сохраняли структурную целостность и не вступали в реакцию с расплавленным литием.
«Предложенная технология разработки твердотельной электролитной системы отличается не только эффективностью, но и масштабируемостью, что открывает путь к ее реальному практическому использованию», — приводятся в сообщении слова научного директора центра «Идея», члена-корреспондента РАН Тагира Аушева.