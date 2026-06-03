В Волгограде общественник призвал СМИ проверять факты и не плодить фейки

— Но сегодня все чаще работает другая схема. Сначала публикуется слух из соцсетей или очередное «письмо в редакцию». Потом на его основе создается громкий инфоповод. Люди пугаются, возмущаются, активно кликают. Редакция получает отличный трафик. А уже потом, когда приходит официальный ответ или опровержение, публикуется вторая новость. Формально все требования соблюдены. Только читатель уже получил свою дозу негатива и тревоги, а редакция свою дозу просмотров, которая отлично монитезируется, — отметил эксперт.