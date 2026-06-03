Артемий Лебедев представил новый логотип петербургских «Крестов»

При разработке нового логотипа общественного пространства на территории бывшей тюрьмы и следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге стояла задача соединить прошлое и будущее, рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума Артемий Лебедев, чья студия занималась дизайном логотипа.
«Этот объект заряжен огромным куском прошлого, но у него полностью меняется функция, полностью меняется отношение, — заявил Лебедев. — Если раньше это было место лишения свободы, то сейчас это место обретения свободы. Мы не забываем прошлое, но мы уже находимся в будущем».
Структура группы компаний «КВС» купила на торгах имущественный комплекс «Кресты» за 1,136 млрд руб. в феврале 2025 года. В состав лота вошли 3,9 га земли на Арсенальной набережной, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. В интервью РБК Петербург генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко говорил, что в «Крестах» планируется создать общественное пространство. В состав комплекса войдут мультимедийный музей «Кресты», две гостиницы категории четыре и пять звезд, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». Пространство комплекса будет полностью пешеходным.
Отвечая на вопрос о значении двух пересекающихся крестов в логотипе, Лебедев связал это с объектами нового пространств: на территории «Крестов» будет два гостиничных комплекса. Вторым смыслом стало объединение прошлого и будущего, добавил он.
Компания Лебедева выиграла тендер на новую айдентику «Крестов» благодаря хорошему коммерческому предложению и профессионализму команды, заявил Сергей Ярошенко, гендиректор девелопера «КВС» — нового владельца «Крестов». Всего объект ожидает порядка 1 млн посетителей в год, уточнил он.
Сам Лебедев отметил, что самым сложным в разработке логотипа была большая историческая ответственность. «Это очень знаковый объект, очень важный объект», — заявил Лебедев, отметив, что москвичам нужно побороться вдвойне, чтобы заслужить доверие петербуржцев в вопросе разработки нового имиджа «Крестов».