Артемий Лебедев представил новый логотип петербургских «Крестов»

Структура группы компаний «КВС» купила на торгах имущественный комплекс «Кресты» за 1,136 млрд руб. в феврале 2025 года. В состав лота вошли 3,9 га земли на Арсенальной набережной, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. В интервью РБК Петербург генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко говорил, что в «Крестах» планируется создать общественное пространство. В состав комплекса войдут мультимедийный музей «Кресты», две гостиницы категории четыре и пять звезд, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». Пространство комплекса будет полностью пешеходным.