Юрист напомнил нижегородским выпускникам об их правах на ЕГЭ

Сальников напомнил, что Конституция России гарантирует гражданам право на личную неприкосновенность и защиту частной жизни. Если права ребенка были нарушены во время экзамена, родители могут обратиться в прокуратуру или к уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области. По словам эксперта, граница между законным контролем и нарушением прав остается предельно простой: металлодетор — допустимая мера, физический досмотр — нет.