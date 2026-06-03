В шести районах Воронежской области ожидается рост популяции саранчи

Из-за теплой погоды и нехватки дождей в Воронежской области сложились условия, комфортные для размножения саранчи. В ближайшее время специалисты прогнозируют появление личинок итальянского пруса. Наиболее внимательными стоит быть жителям шести районов: Новохоперского, Поворинского, Борисоглебского, Богучарского, Россошанского и Подгоренского. Об этом сообщили 2 июня в администрации Бутурлиновского района со ссылкой на филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области.