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Прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате 27 работникам пермского предприятия

Прокуратура Свердловского района Перми добилась погашения долгов по зарплате перед работниками коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Свердловского района Перми добилась погашения долгов по зарплате перед работниками коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила задолженность по заработной плате перед 27 работниками коммерческой организации в размере 3 млн руб. Долги были сформированы с декабря 2025 года по февраль 2026 года.

По итогам проверки руководителю предприятия внесено представление, работодатель привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

После прокурорского вмешательства задолженность перед работниками была полностью погашена.