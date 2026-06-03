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В МВД предупредили о новой схеме похищения телеграм‑аккаунтов через фейковые уведомления

Жертве приходят сообщения якобы от администрации мессенджера.

Источник: Клопс.ru

Мошенники продолжают забирать аккаунты пользователей «Телеграма», рассылая поддельные уведомления об «удалении аккаунта». Об этом сообщили в управлении МВД РФ по борьбе с противоправным использованием ИКТ, пишет РИА Новости в среду, 3 июня.

По данным ведомства, жертве приходит сообщение якобы от администрации мессенджера с предупреждением о том, что учётная запись скоро будет удалена. Пользователю предлагают «отменить процедуру» — для этого нужно перейти по ссылке или нажать кнопку. После этого человек фактически передаёт злоумышленникам код авторизации, открывая им доступ к своему аккаунту.

Правоохранители подчёркивают, что проверить подлинность таких сообщений несложно. В МВД напомнили: официальные сервисные аккаунты в «Телеграме» не отображаются со статусом «был (а) недавно», не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Кроме того, стоит обращать внимание на дополнительные детали — дату создания и страну регистрации профиля. Если «официальный представитель» появился только в 2024—2025 году или привязан к неожиданной стране, это повод усомниться в его подлинности.

В полиции назвали 7 фраз, после которых можно смело вешать трубку.