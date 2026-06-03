В МВД предупредили о новой схеме похищения телеграм‑аккаунтов через фейковые уведомления

Правоохранители подчёркивают, что проверить подлинность таких сообщений несложно. В МВД напомнили: официальные сервисные аккаунты в «Телеграме» не отображаются со статусом «был (а) недавно», не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Кроме того, стоит обращать внимание на дополнительные детали — дату создания и страну регистрации профиля. Если «официальный представитель» появился только в 2024—2025 году или привязан к неожиданной стране, это повод усомниться в его подлинности.