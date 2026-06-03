В России предложили смягчить налоги для малого бизнеса

«Единая Россия» выступает за смягчение налогов на малый бизнес. В партии заявили о поддержке позиции общественной организации малого бизнеса «Опора России» о необходимости тщательной проработки любых изменений налоговых условий для предпринимателей. Об этом заявила координатор партпроекта «Предпринимательство», первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.
Она отметила, что к при принятии новых решений в отношении бизнеса важно прежде оценить эффективность уже действующих мер. По словам Коготиной, особенно это касается предпринимателей, которые создают рабочие места и вносят вклад в развитие страны.
«Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей», — подчеркнула она.
Альфия Когогина добавила, что поддержка малого и среднего бизнеса закреплена в Народной программе партии, а одной из ключевых задач остаётся формирование благоприятных условий для развития предпринимательства.
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