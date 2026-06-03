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Опубликованы фото и видео восстановленного советского поезда на ГЖД

Ретропоезд будет курсировать по популярным среди туристов маршрутам.

Источник: Время

Восстановленный советский электропоезд серии ЭР9Е презентовали Горьковская железная дорога и АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в Нижнем Новгороде 3 июня.

Электропоезд состоит из четырех вагонов и представляет собой музей на колёсах. Каждый вагон стилизован под определенную тему: «“Назад в СССР”, “Любовь и голуби”, “Высоцкий” и “Ну, погоди!”. Внутри можно увидеть подлинные предметы советской эпохи: весы, печатную машинку, холодильник “ЗИЛ”, телефонную будку с телефонным аппаратом и многое другое. В презентации ретропоезда, в том числе, принял участие актер, режиссер, театральный педагог Никита Высоцкий.

В 13:20 обновленная электричка отправилась от Царского павильона в свое первый рейс по маршруту Нижний Новгород — Семенов.

Планируется, что ретропоезд будет использоваться для перевозки туристов к местам проведения тематических мероприятий.