Опубликованы фото и видео восстановленного советского поезда на ГЖД

Электропоезд состоит из четырех вагонов и представляет собой музей на колёсах. Каждый вагон стилизован под определенную тему: «“Назад в СССР”, “Любовь и голуби”, “Высоцкий” и “Ну, погоди!”. Внутри можно увидеть подлинные предметы советской эпохи: весы, печатную машинку, холодильник “ЗИЛ”, телефонную будку с телефонным аппаратом и многое другое. В презентации ретропоезда, в том числе, принял участие актер, режиссер, театральный педагог Никита Высоцкий.