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Диёрахон и Кенден: раскрыты самые редкие имена детей

А самыми популярными именами стали Михаил и Софья.

В России, в том числе и в Волгограде, назвали самые редкие и популярные имена новорожденных с начала 2026 года. Самыми необычными именами стали Диёрахон для девочек и Кенден для мальчиков, а лидерами по популярности оказались София и Михаил.

По данным портала «Реестр ЗАГС», в пятерку самых редких женских имен вошли Диёрахон, Асиана, Ошурмо, Кристаль и Муаминат. Среди мальчиков редкими признаны Кенден, Есуман, Ахмадходжа, Адальбий и Федор-Тео. При этом Михаилами назвали 10 128 мальчиков, а Софиями — 7639 девочек.

В число самых популярных имен также вошли Александр, Артем, Матвей и Тимофей у мальчиков, а также Анна, Ева, Василиса и Варвара у девочек. Отдельно опубликован рейтинг по Москве, где среди редких имен оказались Грейс Айна, Олувабунми и Баймырза.

Ранее сообщалось, как искали пропавших волгоградцев в мае.