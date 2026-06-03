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Обед для участников ПМЭФ за год подорожал на 1400 рублей

Если в прошлом году участникам предлагался сет за 6500 рублей, то в этом — уже за 7900.

Источник: Нижегородская правда

RT проанализировал меню, представленное на Петербургском международном экономическом форуме. Обеденный сет обойдётся гостям в 7900 рублей. В прошлом году гости платили за обеденный сет заметно меньше — 6500 рублей.

Меню обеда для участников ПМЭФ в 2026 году составляло ресторанное заведение «Форум». В меню представлены различные блюда и напитки на выбор, включая вегетарианские вариации.

Так, из закусок гости могут выбрать карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, мини-рулеты из цукини с лососем шеф-посола и сливочным соусом или руколу с сочной грушей и муссом из кешью.

Из супов в меню представлены крем-суп из печёной тыквы с креветками и кальмарами, янтарный бульон из говядины с мясным расстегаем и томлёные щи из квашеной капусты с боровиками и альтернативной сметаной.

Горячее блюдо на выбор: филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из чёрной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, а также стейк из корня сельдерея с белыми грибами.

В завершение ланча можно будет полакомиться такими десертами, как ьрадиционный миланский шоколадный торт, медовик и клубничный мармелад с соусом из манго и свежими ягодами.

Во время трапезы гостям предложат напитки: морс, чай и кофе. Кстати, в прошлом году желающие могли заказать к обеду бокал вина или пива — в этом такие вольности не предусмотрены.