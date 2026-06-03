Обед для участников ПМЭФ за год подорожал на 1400 рублей

Горячее блюдо на выбор: филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из чёрной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, а также стейк из корня сельдерея с белыми грибами.