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Улица-музей может появиться в Нижнем Новгороде

Общественный совет при заксобрании Нижегородской области обсудил вопрос наделения улицы Кожевенной в центре Нижнего Новгорода статусом улицы-музея. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Общественный совет при заксобрании Нижегородской области обсудил вопрос наделения улицы Кожевенной в центре Нижнего Новгорода статусом улицы-музея. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Кожевенная обладает всеми признаками музейного пространства, в которое входят 37 культурных объектов и памятников архитектуры, как и на площадях Народного Единства и Зачатской. Однако в законодательстве понятия «улица-музей» нет, и этот статус Кожевенной присвоить сейчас невозможно. В связи с этим необходимо разработать правовую основу для статуса, говорится в сообщении.

Если законодательная основа будет принята, в Нижнем Новгороде может появиться первая в России улица-музей, добавили в заксобрании.