Улица-музей может появиться в Нижнем Новгороде

Кожевенная обладает всеми признаками музейного пространства, в которое входят 37 культурных объектов и памятников архитектуры, как и на площадях Народного Единства и Зачатской. Однако в законодательстве понятия «улица-музей» нет, и этот статус Кожевенной присвоить сейчас невозможно. В связи с этим необходимо разработать правовую основу для статуса, говорится в сообщении.