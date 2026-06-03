В Прикамье отец и мачеха истязали девочку и снимали это на камеру

В один из дней школьных каникул инспектору по делам несовершеннолетних позвонили и сообщили, что в пекарню пришла девочка со следами побоев. Прибыв на место, полицейский обнаружила сбежавшего из дома ребенка. Рассказ девочки шокировал: ее били, кормили сырой крапивой, а издевательства снимали на камеру.
Как сообщает aif.ru, после смерти матери подросток стала жить с отцом, братом, сестрой и мачехой. Родные держали ее в неотапливаемом темном помещении, где из удобств было лишь пластиковое ведро. В дом не пускали, за общий стол не сажали, кухню закрывали на ключ. Иногда девочка сама варила себе кашу на воде.
Однажды, оставшись одна, она сбила шпингалет, перелезла через забор, добралась до остановки, села в автобус и приехала в город. В пекарне сотрудники накормили истощенного ребенка и вызвали полицию.
При осмотре места жительства правоохранители обнаружили видеокамеру, которую взрослые пытались спрятать. Записи подтвердили истязания: ребенка избивали руками, ногами, кожаным ремнем с металлической пряжкой, били по голове, заставляли есть сырую крапиву — следы ожогов во рту и на теле зафиксировали медики. Девочку госпитализировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Суд признал отца, мачеху и еще одного члена семьи виновными в истязании, незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до семи лет.
Инспектор ПДН, которая вела это дело, часто навещала девочку в больнице, приносила сладости. На вопрос о желаемом подарке на день рождения ребенок ответил: «Сосиски». Сотрудники полиции купили девочке и сосиски, и платье, и торт, и воздушные шары. Это был лучший день рождения в ее жизни.
Вскоре над подростком оформили опеку. Теперь она живет в благополучной семье, в своей комнате, у нее есть красивая одежда и горячий обед. Девочка начала заниматься вокалом. Инспектор признается: ради таких счастливых моментов она каждый день ходит на работу.