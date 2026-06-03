В Прикамье отец и мачеха истязали девочку и снимали это на камеру

Как сообщает aif.ru, после смерти матери подросток стала жить с отцом, братом, сестрой и мачехой. Родные держали ее в неотапливаемом темном помещении, где из удобств было лишь пластиковое ведро. В дом не пускали, за общий стол не сажали, кухню закрывали на ключ. Иногда девочка сама варила себе кашу на воде.