Событийный календарь на 2026 год появился на турпортале Вологодчины

Туристский информационный центр Вологодской области подготовил календарь туристических событий региона, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В нем собрано около ста мероприятий, которые пройдут в течение года, сообщили в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.
«Вологжан ожидает по-настоящему насыщенный год благодаря масштабной инициативе губернатора Георгия Филимонова — серии проектов “Зима Русского Севера”, “Весна Русского Севера”, “Лето Русского Севера” и “Осень Русского Севера”. Проекты объединят спортивные состязания, народные ярмарки, масштабные фестивали и культурные мероприятия, раскрывающие самобытность региона», — говорится в сообщении.
Так, в августе по нацпроекту пройдут Всероссийский фестиваль «Вологда. Фолк» с участием более 20 фольклорных коллективов, гастрофестивалем вологодской кухни и ярмаркой народных промыслов, а также фестиваль «Небо славян» с историческими реконструкциями на суше и воде, ремесленными мастерскими и показами этнической моды в стилистике Средневековья.
В ноябре в Великом Устюге масштабно отпразднуют день рождения Деда Мороза, а в декабре пройдут мероприятия в Вологде, которая в статусе «Новогодней столицы России-2027» даст старт новогодним праздникам по всей стране.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.