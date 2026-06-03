Синоптик рассказала, сколько будет сохраняться летняя погода в Москве

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Настоящая летняя погода будет сохраняться в Москве ближайшую неделю, к понедельнику воздух в городе может прогреться до плюс 28 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Поздянкова.
«В ближайшие 5−7 дней нас ждет настоящая летняя погода. В отдельные дни возможны кратковременные дожди, но они будут в основном очень локальными. Преобладающая минимальная температура в Москве плюс 13 — плюс 15 градусов, по области от плюс 10 до плюс 15 градусов. Дневная температура в конце рабочей недели достигнет плюс 22 — плюс 27 градусов в области, в Москве плюс 24 — плюс 26», — рассказала Позднякова.
По словам синоптика, к понедельнику максимальная температура уже может достигнуть плюс 28 градусов. На следующей неделе осадков уже не будет.