Опрос показал, сколько родителей ограничивают детям доступ к гаджетам

Он подчеркнул, что это значение меняется в зависимости от возраста ребенка: время просмотра чаще ограничивают для детей до 6 лет, а использование гаджетов — с 5 до 10 лет. В среднем 45% родителей полностью доверяют детям и подросткам при поиске контента (фильмов, сериалов, анимации) в интернете, а к 11−14 годам ребенка этот показатель возрастает до 74%,