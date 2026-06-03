Из Калининградской области за месяц вывезли более 2,8 тыс. тонн мороженой рыбы

Больше всего вывезли кильки (свыше 2 тысяч тонн). Среди других значимых партий: салака — 531 т, плотва — 61 т, густера — 44 т, лещ — 31 т, окунь — 23 т. Также в списке чехонь, треска, рыбец и камбала.