В Пермском крае молодым педагогам предложили выплачивать 100 тысяч рублей

Педагоги из Прикамья могут претендовать на выплаты в размере 100 000 рублей, с такой инициативой выступило Законодательное собрание Пермского края.
Педагогам государственных и муниципальных образовательных организаций Пермского края предложили единовременно выплачивать пособие в размере 100 000 рублей. Для этого необходимо устроиться на работу в течение двух лет после получения профессионального образования. В законопроекте предлагается не учитывать форму их обучения. Пока что претендовать на выплату могут только те учителя, которые обучались очно.
Кроме того, законопроект предлагает отменить компенсацию расходов родителей или законных представителей на семейное образование. Авторы законопроекта пояснили, что на федеральном уровне такая компенсация не предусмотрена с 2013 года, а обучение детей вне детского коллектива и без участия квалифицированных педагогов негативно сказывается на социализации и качестве образования.
Рассмотреть законопроект планируется в июне.
Напомним, семьи с двумя и более детьми в Пермском крае могут вернуть часть НДФЛ с зарплаты.