В Пермском крае молодым педагогам предложили выплачивать 100 тысяч рублей

Педагогам государственных и муниципальных образовательных организаций Пермского края предложили единовременно выплачивать пособие в размере 100 000 рублей. Для этого необходимо устроиться на работу в течение двух лет после получения профессионального образования. В законопроекте предлагается не учитывать форму их обучения. Пока что претендовать на выплату могут только те учителя, которые обучались очно.