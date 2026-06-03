Под Ростовом осудили хозяйку алабая, загрызшего насмерть женщину

Выяснилось, что погибшая приехала помогать подруге с ремонтом. После работы женщины выпили и легли спать. Ночью пострадавшая проснулась и вышла без верхней одежды на улицу. В темноте она случайно забрела на соседний участок, где и находилась собака. 60-килограммовый пес набросился на женщину и растерзал.