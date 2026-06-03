Коммунальное хозяйство региона. Разрыв между отчётами и реальностью

«Интересно, как и исходя из чего жители должны определять самостоятельно обоснованный тариф? Мы не специалисты в этой сфере. Собрание мы провели, но наша УК не смогла пояснить, на что и сколько из этой суммы расходовалось до повышения и куда пойдут деньги после поднятия тарифа. А если мы примем решение о более низких платежах, то наш дом начнут хуже обслуживать? Пока у нас только вопросы, а ответов на них найти невозможно», — возмущается пермяк Игорь Смирнов.