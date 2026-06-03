Коммунальное хозяйство региона. Разрыв между отчётами и реальностью

Тема ЖКХ касается абсолютно каждого. И поэтому от качества коммунальных услуг зависит общее настроение. Неслучайно в своём послании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уделил теме особое внимание, рассказав о модернизации коммунальной инфраструктуры, газификации территорий, строительстве новых объектов и повышении качества жизни людей.
Безусловно, обновление сетей и коммунальных объектов необходимо. Изношенная инфраструктура десятилетиями остаётся одной из самых серьёзных проблем Пермского края. К сожалению, между официальными отчётами чиновников и тем, что ежедневно видят жители в своих городах и посёлках, по-прежнему сохраняется заметный разрыв.
«ЖКХ Пермского края идёт ко дну, как “Титаник”. ЛДПР требует вернуть коммунальные сети под контроль государства, — говорит руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников. — Без жёстких экстренных мер неизбежен коллапс в отрасли. Текущая система управления полностью провалилась».
Не первоапрельская шутка.
Вопросы ЖКХ остаются одними из самых острых на депутатских приёмах ЛДПР. Жителей волнуют вполне конкретные вещи: почему растут платежи, кто отвечает за состояние домов, когда прекратятся аварии на сетях и почему добиться справедливости зачастую можно только через надзорные органы.
Показательная история произошла в Перми совсем недавно. В партийную приёмную обратились жители, столкнувшиеся с резким повышением платы за содержание жилья.
«В марте эта строчка в платёжке составляла 1600 ₽, а за апрель сумма выросла уже до 2900 ₽ То есть тариф вырос с 27,73 ₽ за кв. м до 48,19 ₽ Вместе с другими коммунальными платежами выходит больше 15 тыс. руб. в месяц», — рассказала жительница мкр. Паркового в Перми Мария.
Похожая ситуация и у Натальи с ул. Лодыгина.
Почему платёж вырос сразу на 70%? Для многих семей это стало серьёзным ударом по бюджету.
В качестве объяснения людям показали постановление администрации города Перми от 27 марта 2026 г., в котором вносились изменения в муниципальный тариф. Но разъяснений о необходимости столь резкого повышения расценок не поступило.
«Взрывной рост тарифов просто недопустим. Это просто натуральный грабёж. Нигде больше ценник не поднимают одномоментно почти вдвое. И только у нас делают вид, что это нормально», — говорит Олег Постников.
Депутат направил запросы в мэрию и надзорные органы с требованием проверить законность повышения тарифа.
В администрации ответили, что сумма установлена в соответствии с жилищным кодексом.
«Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме (далее — МКД) в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в ответе. При этом городские власти настаивают, что повышение затронуло не всех, а лишь тех, кто самостоятельно не определил тариф на общедомовом собрании.
«Интересно, как и исходя из чего жители должны определять самостоятельно обоснованный тариф? Мы не специалисты в этой сфере. Собрание мы провели, но наша УК не смогла пояснить, на что и сколько из этой суммы расходовалось до повышения и куда пойдут деньги после поднятия тарифа. А если мы примем решение о более низких платежах, то наш дом начнут хуже обслуживать? Пока у нас только вопросы, а ответов на них найти невозможно», — возмущается пермяк Игорь Смирнов.
После вмешательства депутата началась проверка обоснованности начислений.
«Прокуратурой края совместно с Инспекцией организована проверка обоснованности установленного администрацией Перми размера платы за содержание жилого помещения в городе Перми», — подтвердили в прокуратуре Пермского края.
Эта ситуация поставила вопрос, который сегодня волнует тысячи жителей региона: если система ЖКХ работает прозрачно, почему людям приходится добиваться проверки через депутатов, прокуратуру и контролирующие органы?
По мнению Олега Постникова, проблема заключается не только в отдельных случаях повышения тарифов. Речь идёт о системном дефиците открытости в отрасли.
«Люди имеют право понимать, за что они платят. Каждая строка в квитанции должна быть обоснована, а любое повышение — понятно и объяснимо для собственников жилья. Пока этого нет, недоверие к системе будет только расти», — отмечает депутат.
Риски для жителей.
И самый главный вопрос — влечёт ли увеличение платы повышение качества услуг? Во время обсуждения исполнения краевого бюджета Олег Постников обратил внимание на критический износ коммунальной инфраструктуры. Всю зиму люди жаловались на проблемы с отоплением. Коммунальные аварии случались с завидной регулярностью. И проблема не в погоде и морозах.
По официальным данным, за прошлый год в Пермском крае было заменено 74 км тепловых сетей. На первый взгляд — цифра выглядит внушительно. Однако общая протяжённость теплосетей региона составляет около 3500 км. При этом уровень износа отдельных участков достигает 70%.
«Такими темпами Пермский край будет менять трубы ещё 50 лет. Это скорость улитки, а не эффективных управленцев», — заявил депутат.
За этой оценкой стоит простая арифметика и реальные риски для жителей. Пока отчёты фиксируют десятки километров обновлённых сетей, тысячи семей продолжают сталкиваться с последствиями коммунального износа: авариями, отключениями воды и отопления, регулярными раскопками и перебоями в работе коммунальной инфраструктуры.
Именно поэтому в ЛДПР считают, что сегодня недостаточно говорить только о количестве освоенных средств и реализованных проектов. Не менее важно говорить о сроках решения накопившихся проблем и о том, насколько жители ощущают результаты этих вложений в своей повседневной жизни.
«Необходимо остановить необоснованный рост тарифов, заморозить цены. Мы предлагаем взять под жёсткий контроль ситуацию, обеспечить открытость расходов управляющих компаний, создать публичную программу модернизации коммунальной инфраструктуры с конкретными сроками исполнения и расширить общественный контроль за реализацией проектов», — говорит Олег Постников.
Жители не интересуются количеством проведённых совещаний и объёмом освоенных средств. Людей волнуют другие вопросы: почему платёжки растут быстрее доходов, когда прекратятся коммунальные аварии и что именно меняется в их доме, дворе или микрорайоне.
Именно по этим критериям жители оценивают эффективность работы системы ЖКХ. И именно на эти вопросы власти предстоит дать убедительные ответы.
Из чего складывается сумма?
Как пояснили в администрации Перми, при расчёте нового размера платы были учтены:
повышение минимального размера оплаты труда;
фактически сложившиеся расценки на работы, проводимые специализированными организациями;
введение ставки НДС в размере 22%.
Размер минимального муниципального тарифа на содержание жилого помещения увеличен с 1 апреля для жилья следующих категорий:
помещений муниципального жилого фонда;
многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о выборе способа управления;
многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о размере платы за содержание жилого имущества.
Как действовать?
По словам директора управляющей компании «Ремоз» Максима Безрукова, собственники многоквартирных домов могут избежать автоматического повышения платы за содержание жилья вслед за изменением муниципального тарифа.
Для этого необходимо провести общее собрание собственников помещений (ОСС) и утвердить собственный, индивидуальный тариф на содержание жилья без привязки к муниципальному. Решение принимают именно собственники жилых и нежилых помещений, указанные в выписке ЕГРН, а не зарегистрированные или проживающие в доме граждане.
На общем собрании собственники вправе самостоятельно определить перечень работ и услуг, которые действительно необходимы их дому. Например, нет смысла включать в тариф обслуживание или очистку мусоропровода, если в доме его фактически нет. Таким образом жители могут не только контролировать размер платы, но и понимать, за что именно они платят.
Ещё одно преимущество такого решения заключается в том, что утверждённый собственниками тариф действует в течение установленного собранием срока. Как правило, он принимается на один год, однако собственники могут установить и более длительный период, например, два года. В этом случае дом будет защищён от автоматического повышения платы вслед за очередным изменением муниципального тарифа.
Фактически каждый многоквартирный дом, который не хочет зависеть от муниципального тарифа, может принять собственный тариф через решение общего собрания собственников.
Для принятия такого решения необходимо провести ОСС и набрать большинство голосов собственников помещений в доме.
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