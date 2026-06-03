Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» в первые летние выходные

Традиционная Гастрономическая Рождественская, где можно будет попробовать новые блюда, откроется в субботу, 6 июня. В этот же день в сквере Свердлова состоится детская барахолка. Вечером в Александровском саду на электровиолончели сыграет Дарина Пахучая, а напротив Академии Маяк выступит Анна Суворкина. Концерт Артема Земского состоится на Стрелке.