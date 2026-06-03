Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» в первые летние выходные

В первые выходные лета фестиваль «Столица закатов» (6+) в Нижнем Новгороде снова объединит музыку, гастрономию и детские активности. Программу событий опубликовали организаторы фестиваля в соцсетях.
Сегодня, 3 июня, с сетом на Стрелке выступит DJ Sacred Song, а 4 июня там же пройдет концерт DJ Waitingfortheend.
В пятницу, 5 июня, в Кремле пройдет выступление Бориса Леонтьева, а на Стрелке — Насти Козы.
Традиционная Гастрономическая Рождественская, где можно будет попробовать новые блюда, откроется в субботу, 6 июня. В этот же день в сквере Свердлова состоится детская барахолка. Вечером в Александровском саду на электровиолончели сыграет Дарина Пахучая, а напротив Академии Маяк выступит Анна Суворкина. Концерт Артема Земского состоится на Стрелке.
В воскресенье, 7 июня, пройдет открытие фестиваля «Музыка над Волгой» на сцене «Ракушки». Также на набережной Федоровского выступит panacea', а на Стрелке — nikklo.
Ранее на сайте prvada-nn.ru рассказали, чем запомнился первый международный фестиваль «Человек Альфа» в Нижнем Новгороде.