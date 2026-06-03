Красноярский край показал высокий результат на отборочных этапах олимпиады по финбезопасности

Напомним, олимпиада проводится по поручению президента РФ и с 2025 года проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». В прошлом году по инициативе Росфинмониторинга и Губернатора края Михаила Котюкова финал V Международной олимпиады впервые прошел на базе Сибирского федерального университета. В 2026 году по итогам конкурса Красноярск снова примет участников интеллектуальных соревнований из разных стран мира.