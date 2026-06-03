Красноярский край показал высокий результат на отборочных этапах олимпиады по финбезопасности

Подведены итоги отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. В Сибирском федеральном округе победителями стали 69 ребят, в том числе 40 представителей Красноярского края.
«Красноярский край занял лидирующую позицию в Сибири. Такой результат стал возможным благодаря системной работе по финансовому просвещению, которую мы ведём в течение всего года: уроки в школах, семейные фестивали, программы для старшего поколения. Финансовая грамотность — основа безопасного поведения, реальная защита людей от мошенников и цифровых угроз», — подчеркнул глава региона Михаил Котюков.
В краевом министерстве финансов рассказали, что следующим испытанием для участников станет конкурсное эссе, в котором они смогут рассказать о своей мотивации к развитию в сфере финансовой безопасности. Финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на базе Сибирского федерального университета.
«Уже шестой год наша страна проводит Международную олимпиаду по финансовой безопасности. Проект становится все популярнее, его география расширилась до 45 стран. Олимпиада уже переросла в настоящее международное движение по финансовой безопасности. Призываю вас присоединяться к этому движению, стать участниками олимпиады», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Напомним, олимпиада проводится по поручению президента РФ и с 2025 года проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». В прошлом году по инициативе Росфинмониторинга и Губернатора края Михаила Котюкова финал V Международной олимпиады впервые прошел на базе Сибирского федерального университета. В 2026 году по итогам конкурса Красноярск снова примет участников интеллектуальных соревнований из разных стран мира.
Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в соответствии с льготами олимпиад I уровня, а также возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.
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