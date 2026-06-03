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Красноярский край показал высокий результат на отборочных этапах олимпиады по финбезопасности

Подведены итоги отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Подведены итоги отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. В Сибирском федеральном округе победителями стали 69 ребят, в том числе 40 представителей Красноярского края.

«Красноярский край занял лидирующую позицию в Сибири. Такой результат стал возможным благодаря системной работе по финансовому просвещению, которую мы ведём в течение всего года: уроки в школах, семейные фестивали, программы для старшего поколения. Финансовая грамотность — основа безопасного поведения, реальная защита людей от мошенников и цифровых угроз», — подчеркнул глава региона Михаил Котюков.

В краевом министерстве финансов рассказали, что следующим испытанием для участников станет конкурсное эссе, в котором они смогут рассказать о своей мотивации к развитию в сфере финансовой безопасности. Финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на базе Сибирского федерального университета.

«Уже шестой год наша страна проводит Международную олимпиаду по финансовой безопасности. Проект становится все популярнее, его география расширилась до 45 стран. Олимпиада уже переросла в настоящее международное движение по финансовой безопасности. Призываю вас присоединяться к этому движению, стать участниками олимпиады», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, олимпиада проводится по поручению президента РФ и с 2025 года проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». В прошлом году по инициативе Росфинмониторинга и Губернатора края Михаила Котюкова финал V Международной олимпиады впервые прошел на базе Сибирского федерального университета. В 2026 году по итогам конкурса Красноярск снова примет участников интеллектуальных соревнований из разных стран мира.

Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в соответствии с льготами олимпиад I уровня, а также возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.

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