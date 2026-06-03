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Умерла актриса из сериала «Склифосовский» Елена Панджариди

Актриса из сериала «Склифосовский» Елена Панджариди умерла в возрасте 61 года.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Актриса сериала «Склифосовский» Елена Панджариди умерла в возрасте 61 года, сообщили РИА Новости в ее семье.

«Елена ушла от нас 21 мая», — сказала собеседница агентства.

Панджариди родилась 3 июня 1965 года. В 1988 году она окончила Челябинское музыкальное училище имени Чайковского и Пермский институт искусств. С 1988 по 2011 год работала в Пермском академическом театре драмы, а с 2016 года была актрисой Драматического театра «Большая медведица». В 2021 году начала преподавательскую деятельность в школе Нового театра.

Актриса дебютировала в кино в 2010 году. За свою карьеру она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Наиболее известна по ролям в проектах «Реальные пацаны», «Склифосовский», «Счастливы вместе» и других. Последний фильм с участием артистки находится в производстве.