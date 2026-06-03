Умерла актриса из сериала «Склифосовский» Елена Панджариди

Панджариди родилась 3 июня 1965 года. В 1988 году она окончила Челябинское музыкальное училище имени Чайковского и Пермский институт искусств. С 1988 по 2011 год работала в Пермском академическом театре драмы, а с 2016 года была актрисой Драматического театра «Большая медведица». В 2021 году начала преподавательскую деятельность в школе Нового театра.