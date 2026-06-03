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Красноярцы зажгут 3,5 тысячи свечей в память о героях ВОВ

22 июня пройдёт акция «Свеча памяти».

В Красноярске 22 июня на площадке у музея «Мемориал Победы» пройдёт акция «Свеча памяти». Всего планируют зажечь 3,5 тысячи свечей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 21:30 горожане выложат из зажжённых свечей цифру 85 (в память о 85-й годовщине начала войны) и фразу «Красноярск помнит».

«Пока в каждой семье жива память о родственниках, которые выстояли и подарили нам мирное небо, жива и история нашей страны», — рассказал директор центра «Патриот» Роман Данилов.

Как получить именную свечу: до 15 июня нужно пройти онлайн-регистрацию и внести данные своего героя (ФИО и воинское звание). Тем, кто не успеет, волонтёры помогут на месте с 20:30 до 21:30.

Для тех, у кого нет информации о воевавших родственниках, организаторы подготовили свечи с именами героев, увековеченных на мемориальных плитах Площади Победы.

Ранее мы сообщали, что трудоотрядовцы привели в порядок 21 захоронение ветеранов в Красноярске.