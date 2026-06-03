По примеру Летнего озера: калининградцам дали последний шанс выбрать, что благоустроить в первую очередь

В Калининграде до 12 июня продолжается голосование за общественные пространства, которые могут получить федеральное финансирование на благоустройство. Какие территории в игре и кто среди лидеров, обсудили в эфире программы «Горпросвет» во «ВКонтакте» во вторник, 2 июня.