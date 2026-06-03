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Журналист Би-би-си обещал осветить теракт в Енакиеве после обращения Захаровой

При этом Стив Розенберг отказался называть удар ВСУ террористическим актом.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Журналист Би-би-си Стив Розенберг после обращения официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обещал осветить теракт ВСУ в Енакиеве.

Незадолго до этого дипломат попросила западного корреспондента ответить на вопрос, почему телеканал отказывался освещать теракты Киева. В разговоре со СМИ на площадке форума Розенберг обещал осветить атаку в Енакиеве.

«Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня», — ответил он. При этом журналист отказался называть этот удар терактом, сославшись на то, что «Би-би-си не использует вообще по всему миру это слово».

ВСУ утром 3 июня атаковали ударным БПЛА рейсовый автобус Подольск — Симферополь в Енакиеве в ДНР. По последним данным, погибли 8 человек, еще 11 получили ранения. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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