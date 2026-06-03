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С 12 июня в Красноярске запретят остановку и стоянку у Дворца спорта имени Ивана Ярыгина

В Красноярске с 09:00 12 июня временно запретят остановку и стоянку транспорта возле Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. Об этом.

В Красноярске с 09:00 12 июня временно запретят остановку и стоянку транспорта возле Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. Об этом сообщили в мэрии краевого центра. Ограничения введут из-за проведения Международного турнира по спортивной борьбе памяти директора завода цветных металлов и золота В. Н. Гулидова среди юниоров и юниорок, — уточнили в ведомстве. Запрет будет действовать на проезде, расположенном с восточной стороны территории Дворца спорта по адресу: улица Остров Отдыха, 12. Остановка и стоянка транспорта будут запрещены до 09:00 15 июня. Напомним, что движение по улице Семафорной мэрия Красноярска планирует открыть до 15 июня.