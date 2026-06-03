Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская область отправила в зону СВО тактическое снаряжение

Очередной груз в зону проведения спецоперации направила Волгоградская область по заявкам командиров.

Очередной груз в зону проведения спецоперации направила Волгоградская область по заявкам командиров воинских соединений. Как сообщили в администрации региона, для выполнения оперативных задач были запрошены портативные и автомобильные радиостанции, фонари различной мощности, оптические приборы и различные средства связи.

Необходимое снаряжение было закуплено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. В состав груза также вошли антидроновые ружья, средства для обнаружения БПЛА, маскировочные сети, медицинское оборудование, генераторы и многое другое.

Волгоградская область регулярно формирует и отправляют грузы в зону СВО с необходимым снаряжением, оборудованием и техникой. В регионе также разработан и действует комплекс мер поддержки бойцов и членов их семей — действует более 50-ти механизмов.

Фото: администрации Волгоградской области.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше