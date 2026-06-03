Волгоградцев оштрафовали за оскорбление учителя в школьном чате

— Проверкой установлено, что в феврале текущего года в родительском чате двумя участниками размещены сообщения, содержащие оскорбления в адрес педагогического работника, выраженные в неприличной форме. Данные высказывания носили публичный характер, поскольку с ними ознакомились участники данного чата, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.