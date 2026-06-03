Школьники Курчалоевского района Чечни прошли курс по квантовым вычислениям

Около 150 учащихся 9−11-х классов из школ Курчалоевского района Чечни освоили интерактивный образовательный курс по квантовым вычислениям на платформе «Урок цифры», сообщили в районной администрации. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Программа включала теоретические блоки о базовых принципах квантовой механики применительно к вычислениям, практические задания в симуляторах и кейсы по решению задач при помощи квантовых алгоритмов. Курс был адаптирован под школьный уровень и сочетал видеолекции, тесты и командные проекты.
По итогам обучения все участники получили электронные сертификаты и набор практических рекомендаций для продолжения самостоятельного обучения в области квантовой информатики. Организаторы отмечают, что подобные программы повышают интерес старшеклассников к точным наукам и создают предпосылки для профессионального выбора в сфере высоких технологий.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.