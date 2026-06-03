В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате

Депутаты также предложили ввести в суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» отдельный статус заявления, например «документ об образовании требует уточнения», чтобы приемная комиссия видела, что ошибка находится в процессе исправления, а абитуриент сохранял возможность участвовать в приемной кампании до представления исправленного документа или подтверждения сведений через государственные информационные системы.