Новые форматы диспансеризации запустили для нижегородцев

В частности, специалисты Городской больницы № 2 Дзержинска развернули масштабный диагностический пункт прямо в Центральном парке культуры и отдыха. За несколько часов врачи осмотрели около 80 человек, выявив у некоторых пациентов подозрения на новообразования кожи и риски других заболеваний. В Нижнем Новгороде Городская клиническая больница № 39 организовала обследование для родителей в детской поликлинике, пока их дети находились на приеме у врача. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.