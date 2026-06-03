Новые форматы диспансеризации запустили для нижегородцев

Медицинские учреждения Нижегородской области начали предлагать пациентам новые форматы прохождения диспансеризации и профосмотров. В регионе запустили обследования на свежем воздухе и одновременные приемы для детей и родителей.
В частности, специалисты Городской больницы № 2 Дзержинска развернули масштабный диагностический пункт прямо в Центральном парке культуры и отдыха. За несколько часов врачи осмотрели около 80 человек, выявив у некоторых пациентов подозрения на новообразования кожи и риски других заболеваний. В Нижнем Новгороде Городская клиническая больница № 39 организовала обследование для родителей в детской поликлинике, пока их дети находились на приеме у врача. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Проведение подобных выездных и комплексных мероприятий соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Проверить свое здоровье в рамках диспансеризации бесплатно могут все граждане России старше 18 лет.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в лидеры по профилактике социального сиротства.