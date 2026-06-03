Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые форматы диспансеризации запустили для нижегородцев

Пройти комплексный медицинский осмотр и проверить здоровье жители региона теперь могут во время семейных прогулок в парках.

Медицинские учреждения Нижегородской области начали предлагать пациентам новые форматы прохождения диспансеризации и профосмотров. В регионе запустили обследования на свежем воздухе и одновременные приемы для детей и родителей.

В частности, специалисты Городской больницы № 2 Дзержинска развернули масштабный диагностический пункт прямо в Центральном парке культуры и отдыха. За несколько часов врачи осмотрели около 80 человек, выявив у некоторых пациентов подозрения на новообразования кожи и риски других заболеваний. В Нижнем Новгороде Городская клиническая больница № 39 организовала обследование для родителей в детской поликлинике, пока их дети находились на приеме у врача. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Проведение подобных выездных и комплексных мероприятий соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Проверить свое здоровье в рамках диспансеризации бесплатно могут все граждане России старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в лидеры по профилактике социального сиротства.