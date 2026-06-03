Музей города Лесного в Свердловской области оснастят роботом-экскурсоводом

Когда робот поступит, его предстоит настроить и обучить, чтобы он мог проводить интерактивные экскурсии и отвечать на вопросы. Promobot должен появится в музее до конца сентября. Он будет распознавать лица и голоса, поддерживать разговор, передвигаться в автономном режиме, произносить промо-речевки, консультировать на профильные темы, проводить экскурсии, делать фото и отправлять снимки на электронную почту.