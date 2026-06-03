Музей города Лесного в Свердловской области оснастят роботом-экскурсоводом

Робот-экскурсовод появится в музейно-выставочном комплексе города Лесного в Свердловской области. Оборудование закупят по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Когда робот поступит, его предстоит настроить и обучить, чтобы он мог проводить интерактивные экскурсии и отвечать на вопросы. Promobot должен появится в музее до конца сентября. Он будет распознавать лица и голоса, поддерживать разговор, передвигаться в автономном режиме, произносить промо-речевки, консультировать на профильные темы, проводить экскурсии, делать фото и отправлять снимки на электронную почту.
Ранее при поддержке нацпроекта учреждение уже закупило сенсорные панели. Приобретение такого оборудования способствуют повышению привлекательности музея для посетителей и вовлечению детей в изучение истории.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.