Альфа-Банк вышел на мировую с орловским автодилером «Реал Моторс»

Банк обратился в Арбитражный суд Орловской области с иском к местному автодилеру ООО «Реал Моторс» в октябре 2025 года. Размер требований — 62,7 млн руб. Истец просил обратить взыскание на предмет залога по договору об ипотеке от 29 июля 2025 года. Причины заключения мирового соглашения в документации не разъясняются, однако о переговорах в судебной документации говорилось еще с марта. Резолютивная часть должна появиться позднее.